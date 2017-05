Ath: une voiture fait une embardée et se retrouve sur le toit sur l'A8, sa conductrice est blessée

L’accident s’est déroulé peu après 8h, dans le sens Tournai-Bruxelles, à proximité d’Ath. Pour une raison encore indéterminée, une voiture a effectué une embardée et a terminé sa course sur le toit sur les bandes de circulation.

Venant de Tournai et d’Ath, deux véhicules de désincarcération ont été dépêchés sur les lieux. Les services de secours de Leuze-en-Hainaut ont envoyé sur place une ambulance. Les pompiers d’Ath sont également intervenus avec un véhicule de balisage et un camion.

Après avoir été désincarcérée par les pompiers de Tournai, une jeune conductrice a été prise en charge par les secouristes et transférée vers l’hôpital Epicuria à Ath. On ignore son état de santé. La victime, seule à bord de sa voiture, est seule en cause.