Péronnes: Le projet Your Nature n'est pas mort

C’est une véritable opération de séduction qu’ont réalisée les responsables du projet Your Nature, jeudi, lors de la réunion du conseil communal d’Antoing. Une opération d’apaisement devrions-nous plutôt écrire.

À ce titre, la présence des administrateurs Patrick Brami et Paul Bertrand et même du prince Edouard de Ligne autour du nouveau directeur général du projet et de son adjointe était révélatrice. Il fallait rassurer, montrer que le centre de loisirs n’est pas mort malgré les mauvais indicateurs de ces derniers mois et les rumeurs alarmantes autour de ce projet sans cesse chamboulé depuis plus de 13 ans. « Le projet aboutira dans un an » assure la « famille Your Nature » qui devait absolument rétablir la confiance autour de ce projet touristique phare pour la région.

