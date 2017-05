Middelkerke et Nieuport: 3ème étape de la Kustodyssée 2017

Nieuport et Middelkerke font partie des 18 communes dites « enfants admis ». cette formule, un peu maladroite, indique la volonté de toujours réfléchir à la manière d’occuper et d’amuser les enfants. Par exemple, l’équipe de Grandeur Nature s’est émerveillée à la Kinderboederij, une ferme récréative qui accueillait, encore il y a peu, le plus gros cochon du monde. Décédé depuis quelques semaines, nous avons tout de même pu compter sur la coopération des paons, lapins, poules, ânes pour nous émerveiller. Face à ces animaux, nous nous sommes retrouvés comme à l’école primaire lors des sorties pédagogiques à la ferme. Un bonheur pour les plus petits. Mais nous avons également repéré une terrasse accessible pour les parents. Ils pourront accompagner leurs petites têtes blondes tout en dégustant la «Blonde » ou la « Roste » Jeanne, bière locale, qui tient son nom d’une des 16 sorcières brulées à Nieuwport au 17 ème siècle. “Roste” étant le patois désignant le mot rouge tirant vers le rouille d’où sa couleur ambrée.

Puis, nous nous sommes attardés quelques instants sur une autre activité qu’il serait intéressant de faire avec des enfants. Celle-ci a une visée plus commémorative et se situe dans le centre « Coming World Remember Me ». Pour le centenaire de la première guerre mondiale, depuis 2014 et ce, jusque 2018, le CWRM organise des ateliers afin de créer 600.000 statuettes en argile : chacune représentant une victime de guerre en Belgique. En 2018, toutes les statuettes feront partie de la grande installation land art CWRM au domaine provincial De Palingbeek à Ypres. Tout le monde peut y participer. Pour le moment, 450.000 petites statues ont été créées et 10.000 sont exposées au CWRM. Quand on y entre et qu’on se retrouve face à elles, ça nous plonge dans l’histoire et le devoir de mémoire, important à perpétuer.

Autre activité incontournable, c’est le Westfront. Ouvert depuis 2014, sous le monument Albert 1 er , un centre de visiteurs retrace l’histoire de l’inondation du paysage des polders. Fin octobre 1914, la situation de l’armée belge est critique. L’état-major arrête l’avancée allemande en inondant la plaine de l’Yser à partir de la « Patte d’oie » à Nieuport (grand complexe d'écluses qui relie le chenal de l'Yser à six voies de navigation). Pour ce faire, les Belges ont utilisé les écluses et les vannes de la « Patte d’oie » en inversant leur fonctionnement normal. Les écluses et vannes sont ouvertes à la marée montante pour laisser l’eau envahir les polders et fermées à la marée descendante pour empêcher son évacuation. Les soldats de l’armée allemande sont dans l’eau jusqu’aux genoux, ils perdent pied et retroussent chemin. Ce centre est interactif : des tablettes y sont installées pour permettre aux enfants d’ouvrir les écluses par le biais d’un jeu. Un point culminant de la visite est sans aucun doute la projection d’un tableau vivant du panorama de l’Yser, une peinture de 115m de long sur 15 m de haut.

Middelkerke n’est pas en reste non plus. Sur le bord de mer, on y trouve une dizaine de statues d'héroïnes et héros de bande dessinée flamande, comme Bob et Bobette, mais également et franco-belge avec Spirou, la Schtroumpfette et Lucky Luke, entre autres. Lucky Luke, d’ailleurs, qui a également droit à un mur entier de la ville de Middelkerke... Durant l’été, il y aura un festival de la BD sous un chapiteau aménagé. D’ailleurs, connaissez-vous la traduction de Spirou en néerlandais ? Robbedoes !

Si le temps le permet, faites comme nous et n’hésitez pas à vous promener au bord de la plage, vous y rencontrerez peut-être le parc des sculptures composé de 3 grandes œuvres. A Middelkerke, l’art est très important. Vous y retrouverez le Caterpillar #5bis de l’artiste plasticien controversé, Wim Delvoye. La pelleteuse de 4,5 tonnes est un ouvrage de dentelle d'acier à motifs gothiques. se trouve sur la digue entre la Rotonde et la Logierlaan.

“I Can Hear It” de l’américain Ivars Drulle. La spécificité de cet artiste reside dans des installations in situ et en figurines miniatures dotées d'une dimension narrative. Généralement, Ivars Drulle mise sur les extrêmes : d'énormes installations et sculptures ou de minuscules maquettes et des miniatures souvent sonores. Avec « I Can Hear It », l’artiste tente de nous faire fondre dans l’énergie naturelle de la mer et d’échapper quelques instants à notre quotidien.

Véritable OVNI dans ce paysage du littoral, l’œuvre de l’artiste flamand Nick Ervinck, Olnetop, une installation artistique de huit mètres de haut évoque les vagues éclaboussantes. A chaque météo, cette sculpture révèle encore plus de secrets. Lorsque le soleil donne dessus, par exemple, elle est visible à des kilomètres à la ronde, grâce à sa couleur jaune qui se reflète. La patte d’Ervinck passe par des empreintes digitales, des vidéos, des dessins, et surtout des formes sculpturales en plâtre peint, polyester et bois, présentées avec précision dans un espace donné.

Evidemment, les activités ne manquent pas à la côte. Pour en découvrir plus, n’hésitez pas à écouter le podcast de cette émission sur Grandeur Nature - Vivacité RTBF.