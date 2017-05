Mouscron: dégagement de fumée sans gravité au «Passé Simple»

Ce vendredi soir, vers 20h30, ceux qui se trouvaient sur la Grand-Place de Mouscron ont eu la surprise de voir débarquer pompiers, police et ambulance ! Et pour cause, de la fumée a été aperçue se dégageant de l’ascenseur se trouvant en façade du restaurant « Le Passé Simple ». Si la circulation a momentanément été interrompue, la situation est rapidement rentrée dans l’ordre. Aucun dégât ni aucun blessé ne sont à déplorer.