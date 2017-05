Tour d'Italie (14e étape): Tom Dumoulin s'impose en homme fort à Oropa, mauvaise opération pour Monfort (46e)

Le maillot rose Tom Dumoulin (Team Sunweb) a remporté la 14e étape de la 100e édition du Giro longue de 131 km entre Castellania et Oropa samedi. Le Néerlandais a parfaitement répondu aux attaques de ses adversaires et s’est montré le plus fort lors de le seule ascension de la journée, celle du sanctuaire d’Oropa (11,8 km à 6,2%) qui constituait la troisième arrivée au sommet du Tour d’Italie.

Attaqué par Quintana à quatre kilomètres de l’arrivée, le leader du général n’a pas paniqué et est revenu à son rythme sur le Colombien à 1500m du terme. Il a alors accéléré et lâché ses adversaires dans la dernière ligne droite.

Ilnur Zakarin a pris la deuxième place à 3 secondes juste devant Mikel Landa, troisième. Nairo Quintana n’a pas pu tenir l’allure des meilleurs dans le sprint final et doit concéder 14 secondes.

Pinot et Nibali ont lâché prise plus tôt et terminent respectivement cinquième et septième à 35 et 43 secondes.

Au général, Dumoulin augmente son avance sur ses adversaires et compte désormais 2:47 sur Quintana et 3:25 sur Pinot. Nibali est quatrième à 3:40 alors que Bauke Mollema, lâché à quatre kilomètres du terme, redescend à la sixième place du général à 4:32.

La première partie de l’étape complètement plane a été animée par Sergey Lagutin (Gazprom-RusVelo), Daniel Martinez (Willier-Triestina) et Natnael Berhane (Dimension Data) qui sont parvenus à s’échapper après une trentaine de kilomètres. Ils ont eu une avance maximale de 2:30 et se sont fait reprendre par le peloton à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée grâce notamment à la poursuite des FDJ de Thibaut Pinot. Dans l’ascension finale, Rosa, Anton, Pozzovivo et Adam Yates ont tenté leur chance sans succès avant le forcing du maillot rose.

Notre compatriote Maxime Monfort termine pour sa part 46e de l’étape à 3’35 et repasse deuxième Belge au général (18e à 11’07), juste derrière Ben Hermans.

Cette étape rendait hommage à deux légendes du cyclisme italien et mondial. D’une part avec un départ à Castellania, village de naissance de Fausto Coppi. D’autre part avec l’arrivée à Oropa, théâtre d’une magnifique remontée victorieuse de Marco Pantani, retardé par un saut de chaîne au pied de l’ascension en 1999.

Dimanche la quinzième étape de 199km reliera Valdengo à Bergame sur les routes dernièrement empruntées lors du Tour de Lombardie. Dans les 50 derniers kilomètres, les coureurs affronteront en effet les ascensions du Miragolo San Salvadore et du Selvino qui pourraient servir de tremplin avant de grimper vers les quartiers hauts de Bergame.