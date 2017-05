Jupiler Pro League: Genk partage contre Lokeren, Eupen et Mouscron battus

Dix matches, huit victoires, deux partages et 26 buts inscrits. Voici le bilan de Genk dans ce groupe B avant de disputer la finale des playoffs II face à Saint-Trond le 25 mai prochain à domicile. Les Limbourgeois ont terminé leur parcours en concédant un partage face à Lokeren qui est parvenu à remédier à l’auto-but de Persoons (4e) en égalisant grâce à un but de De Sutter (57e).

Courtrai s’est quant à lui contenté d’un penalty d’Idriss Saadi à la 70e minute pour s’imposer 0-1 face à Mouscron.

Dernier de ces playoffs IIB, Roulers est parvenu à se défaire d’Eupen. Godwin a montré la voie aux siens (8e) qui ont doublé leur avance peu avant la pause (43e). Zolotic a ensuite inscrit le but du 3-0 (72e)avant qu’Eupen ne réagisse, trop tard, et inscrive deux buts via Onyekuru (88e sur penalty et 90e) qui port ainsi son total à 22 buts cette saison.

Cette victoire ne permet pas aux Roulariens de s’extraire de la dernière place du classement dominé par Genk avec 26 points. Lokeren est deuxième avec 15 points devant Eupen (13 points), Courtrai (12 points), Mouscron (8 points) et finalement Roulers (7 points).

Classement

1. Genk 10 8 0 2 26 4 26

2. Lokeren 10 3 1 6 21 20 15

3. Eupen 10 3 3 4 20 20 13

4. Courtrai 10 3 4 3 15 22 12

5. Mouscron 10 2 6 2 11 22 8

6.Roulers 10 2 7 1 17 22 7