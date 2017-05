Playoffs 1: Anderlecht a célébré son titre à domicile, le FC Bruges est son dauphin, un dernier partage pour Charleroi

Anderlecht a décroché le 34 e titre de champion de Belgique de son histoire après sa victoire 3-1 à Charleroi, jeudi soir. La réception d’Ostende n’avait donc aucun intérêt sportif pour les Mauves. Ces derniers souhaitaient cependant terminer la saison en beauté afin que la fête soit totale. C’est d’ailleurs ce dimanche qu’ils recevaient leur trophée ! Et le moins qu’on puisse écrire, c’est que le spectacle était total vu la physionomie de cette dernière rencontre de la saison au stade Constant Vanden Stock.

Ce dimanche, au stade Jan Breydel, le FC Bruges et La Gantoise, les champions des deux dernières années, se disputaient la place de dauphin du Sporting d’Anderlecht. Les hommes de Michel Preud’homme partaient avec un avantage puisqu’ils comptabilisaient une unité de plus que leurs adversaires. Cependant, les Buffalos comptaient bien profiter de cette ultime journée pour voler le dernier ticket pour la Ligue des Champions. Mais à domicile, les Brugeois ont parfaitement géré cette rencontre face à une formation gantoise décevante lors du premier acte et un peu meilleure après la pause. Ce sont donc les Gazelles qui terminent en seconde position.

Les Zèbres avaient pris un petit coup sur la cafetière jeudi soir après la visite d’Anderlecht au Mambourg, en voyant le barrage européen disparaître du viseur avant la rencontre de ce dimanche après-midi, au bord du Gaverbeek. Pour l’honneur, les Carolos espéraient toutefois engranger un dernier succès. Ces derniers ont pris un départ idéal avant de voir leurs adversaires du jour revenir au score en seconde période.