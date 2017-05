Mouscron : une bagarre dégénère au Code Bar

C .P.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une bagarre s’est produite aux abords du Code Bar, rue Aloïs Den Reep, à Mouscron. Deux copains d’enfance passaient une bonne soirée dans le bar mouscronnois avant que tout ne dégénère.

Alors qu’ils sortaient du bar pour rentrer chez eux, les jeunes se sont fait agresser. Une bande s’en est prise à eux pour une raison encore inconnue. Ils les ont matraqués de coups de pied et coups de poing, alors que la victime était au sol. L’un des deux jeunes a été emmené aux urgences. Il a le nez cassé et a perdu une dent durant les faits. L’autre s’en est un petit peu mieux sorti. Il a reçu une grosse gifle et a été mis à terre par un croche-pied. Après avoir passé quelque temps aux urgences, une plainte a été déposée par les victimes, durant la nuit.

Le propriétaire du Code Bar a appelé la police et les agresseurs ont été interpellés. Il semblerait que l’un des assaillants soit impliqué dans une autre affaire, survenue 15 jours auparavant. Il avait tabassé un autre jeune homme qui s’était également retrouvé aux urgences. « Certaines voitures stationnées devant le Code Bar ont été endommagées ». Les agresseurs devront répondre de leurs actes.