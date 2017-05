David Goffin avant Roland-Garros: "J'ai souffert des adducteurs à Rome"

David Goffin, 11e joueur du monde, prendra la direction de Paris mardi pour s’entraîner en vue des Internationaux de France à Roland-Garros où les qualifications ont débuté lundi. Le Liégeois aura une idée plus précise sur ses adducteurs douloureux qui ont failli le contraindre à l’abandon à Rome la semaine dernière, mais David Goffin se dit pleinement confiant sur son état de santé.

« J’ai souffert des adducteurs à Rome, mais les examens médicaux n’ont rien révélé d’alarmant », a expliqué David Goffin lundi à Anvers en marge de la présentation de la 2e édition de l’European Open en octobre(du 15 au 22). « Après le premier entraînement demain (mardi), j’en saurai plus, mais j’ai pleinement confiance. L’objectif est d’atteindre le deuxième tour à Paris, pour le reste cela dépend de beaucoup de facteurs, mais l’ambition est d’aller bien sûr le plus loin possible. »

David Goffin a été éliminé en 8es de finale du tournoi de tennis de Rome par le Croate Marin Cilic (6-3, 6-4) dans une rencontre où le Liégeois s’était retrouvé en difficulté faisant appel au kiné dès la fin du premier set pour se faire soigner la cuisse gauche. Il avait avoué ensuite avoir songé à abandonner pour ne pas mettre en danger ses Internationaux de France.