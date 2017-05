Trois mandats d'arrêt demandés contre les voleurs arrêtés à Herve dimanche soir

Les trois voleurs arrêtés ce dimanche soir à Herve, après avoir foncé dans un combi de police qui effectuait un contrôle de roulage au rond-point d’Outre-Cour, avaient tenté de cambrioler une habitation d’Olne. « Ils ont été surpris par les voisins qui ont appelé la police », indique Daniel Boemer, commissaire à la zone de police du Pays de Herve. « La police a mis en place des herses sur la route mais ils n’ont pas obtempéré aux injonctions », explique la magistrate de garde au parquet de Verviers. « Plus loin, au niveau du rond-point d’Outre-Cour à Herve, les suspects n’ont pas pu éviter une collision avec des véhicules de police », a-t-elle encore raconté.

Les trois hommes ont été interpellés après l’accident, « l’un est domicilié à Liège tandis que les deux autres sont des étrangers d’origine roumaine sans domicile connu en Belgique », indique la magistrate de garde au parquet division Verviers. La délivrance de trois mandats d’arrêt a été requise. Le dossier a été mis à l’instruction et le parquet a requis des mandats d’arrêt à l’encontre des suspects, nés en 1991, 1995 et 1996, qui nient être impliqués dans les faits de vol.

S’il n’y a pas eu de blessé grave dans cet accident, les dégâts sont importants du côté de la police. Deux combis ont été endommagés, un de la zone de police du Pays de Herve et le second de la zone Fléron-Soumagne, qui poursuivait les trois bonhommes. « Notre véhicule est au garage en ce moment et il a de gros dégâts. »

Les zones de police pourront se retourner contre les trois individus pour qu’ils paient les pots cassés. Mais il faudra d’abord qu’un jugement sur le fond de l’affaire, devant le tribunal correctionnel, soit prononcé avant de poursuivre au tribunal civil pour d’éventuels dédommagements. faut-il encore que les prévenus puissent rembourser…