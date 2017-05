Attentat terroriste à Manchester: une dashcam a enregistré l'explosion à la fin du concert d'Ariana Grande (vidéo)

Dans la vidéo, qui a été postée sur Twitter par un homme qui était dans sa voiture face à la Manchester Arena, on entend clairement le bruit sourd d’une explosion en arrière-plan, une seconde après avoir vu s’illuminer légèrement ce qui semble être le devant de la salle de concert sur le côté gauche de l’image.

If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E