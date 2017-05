Ariana Grande suspend sa tournée après l'attentat à Manchester: "Je suis affreusement désolée, je n'ai pas de mots"

«Brisée. Du fond du coeur, je suis affreusement désolée. Je n’ai pas de mots», a tweeté mardi la chanteuse, qui effectue actuellement une tournée en Grande-Bretagne.

Selon TMZ, la chanteuse aurait suspendu sa tournée européenne jusqu’à nouvel ordre. Elle ne se produira pas à Londres ce jeudi et il est plus que probable que son concert de dimanche prochain à Anvers soit également annulé.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.