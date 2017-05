Trump réagit à l'attaque de Manchester: "Des losers malfaisants que je n'appellerai pas monstres car ils aimeraient trop ce mot"

«Tellement de jeunes gens magnifiques, vivants et aimant la vie, assassinés par des losers malfaisants. Je ne les appellerai pas des monstres car ils aimeraient trop ce mot», a déclaré M. Trump en présence du président palestinien Mahmoud Abbas avec lequel il s’est entretenu dans la matinée.

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit prêt à «développer la coopération antiterroriste» avec la Grande-Bretagne après l’attentat suicide «cynique et inhumain» de Manchester, a indiqué le Kremlin. La chancelière allemande Angela Merkel a elle fait part de sa «tristesse» et de son «horreur».

Le président français Emmanuel Macron a fait part de son «effroi» et de sa «consternation» et annoncé qu’il s’entretiendra avec la Première ministre britannique Theresa May.

De son côté, l’ancien président français François Hollande a également condamné l’"effroyable attentat» de Manchester. Commis selon lui par des «lâches (qui) ont visé la jeunesse». «Tout mon soutien aux victimes de cet effroyable attentat et au peuple britannique», a réagi sur Twitter l’ancien chef de l’Etat, resté silencieux depuis son départ de l’Elysée le 14 mai. «Ces lâches ont visé la jeunesse, symbole de notre liberté», dénonce M. Hollande.