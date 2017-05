Liège: un corps sans vie retrouvé à l'Île Monsin, durant la nuit de lundi à mardi

La nuit de lundi à mardi, un corps sans vie a été repêché dans la Meuse, aux alentours de l’Île Monsin. D’après le médecin légiste, la cause de la mort serait accidentelle.

Triste découverte pour les policiers de Liège. Durant la nuit de lundi à mardi, le corps sans vie d’un individu a été retrouvé. Celui-ci gisait dans la Meuse. Une fois sorti de l’eau, il a été pris en charge par un expert.

Selon les premières analyses du médecin légiste, un tiers ne serait pas impliqué. La cause du décès de l’individu serait donc entièrement accidentelle, et non pas criminelle. A l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour en savoir davantage sur son identité.