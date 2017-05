Ryanair va vendre les vols long-courrier d'Air Europa sur son site internet

Ryanair va vendre les vols long-courrier d’Air Europa au départ de Madrid sur son site internet, annonce mardi la compagnie aérienne irlandaise à bas prix. Dès à présent, les clients peuvent ainsi réserver des vols sur 20 itinéraires long-courriers depuis la capitale espagnole vers 16 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, dont l’Argentine, le Brésil, Cuba, le Mexique et les États-Unis.

En quelques heures, plus de 100 billets de ce type ont déjà été vendus, s’est réjoui mardi soir le CEO de Ryanair, Michael O’Leary, en déplacement à Bruxelles.

Ce partenariat s’inscrit dans le programme de Ryanair d’amélioration du service à la clientèle et fait suite au lancement du service de vols en correspondance via Rome Fiumicino la semaine dernière, explique l’entreprise, qui entend devenir «l’Amazon du voyage», selon les mots de son CEO.

La deuxième phase de la collaboration avec Europa sera lancée plus tard cette année et permettra aux clients de Ryanair de prendre des vols en correspondance sur des lignes long-courriers de la compagnie espagnole via Madrid. Ce qui n’est donc pas encore possible aujourd’hui. Michael O’Leary évoque la fin de l’année pour que cette possibilité devienne réalité.

L’entreprise irlandaise poursuit en outre ses discussions avec un certain nombre d’autres compagnies aériennes actives sur le long-courrier - sa flotte actuelle ne peut assurer de telles distances, ndlr - afin de créer plus de partenariats de vols en correspondance. Sont notamment citées Aer Lingus et Norwegian. Le dirigeant de Ryanair a confirmé mardi qu’un accord existait déjà avec la compagnie norvégienne mais que les deux entreprises rencontraient encore des difficultés à rendre compatibles leurs plateformes de réservation. Ce qui risque de coûter beaucoup d’argent. Le CEO espère, ici aussi, une solution d’ici à fin 2017.

Tant Ryanair qu’Air Europa volent déjà actuellement entre Bruxelles et Madrid, ville que la compagnie low-cost irlandaise relie également à Charleroi.