Mouscron: soirée «secrète» pour la Jeune Chambre

Le lieu a été tenu secret et les membres de la Jeune Chambre ont pris un malin plaisir à faire mousser celles et ceux qui les suivent sur leur page Facebook. « On voulait jouer le jeu à fond et surfer sur le thème de cet afterwork », souligne Maxence Facon, vice-président de la Jeune Chambre. Le thème est la prohibition aux États-Unis qui a duré de 1919 à 1933. Pendant cette période, la vente, l’import et l’export d’alcool était interdit. « Il y avait donc des bars clandestins dans des lieux parfois atypiques qui étaient tenus secrets comme l’arrière d’une boutique, d’une boucherie, etc. C’est un peu ce qu’on a voulu faire. En maintenant l’endroit secret jusqu’à quelques jours avant l’afterwork. »

Un endroit tenu secret

L’endroit choisit par la JCM est le Palais des Fêtes, une salle située au premier étage de la Maison Picarde qui se trouve sur la place Picardie. « C’est un lieu qui n’est pas forcément fait pour ça, mais il a un cachet. » Le rendez-vous est donc fixé à partir de 17h. Tout le monde est bien évidemment convié et les membres de la jeune chambre ont concocté un programme sympa pour l’occasion. « Il y aura un écran vert devant lequel les gens pourront poser avec des accessoires datant de l’époque de la prohibition. Le fond sera ajouté numériquement et ça fera un beau petit souvenir », explique Maxence Facon. Un bar autour du rhum sera tenu par Charly Lebrun, le bartender vedette de la cité des Hurlus. Un orchestre sera également sur place pour animer cet afterwork durant la première partie. La seconde partie, dès 21h, s’annonce plus sportive avec une démonstration de pole dance et ensuite, le DJ Sébastien Beel animera la fin de soirée qui est prévue à partir de 23h.

Un rendez-vous à ne pas manquer donc.