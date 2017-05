Jan Jambon, après les événements tragiques de Manchester: «On a déjoué 8 attentats en préparation en Belgique»

L’attentat de Manchester ne va pas inciter la Belgique à baisser son niveau d’alerte… Ni à le rehausser : l’Ocam, l’organe belge d’analyse de la menace, n’a pas trouvé, pour l’instant, de lien entre la Belgique et l’attentat anglais. Le niveau de la menace reste donc à trois sur une échelle de quatre. Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, dit que nos services de sécurité ont déjoué les préparatifs de six à huit attentats depuis deux ans…

Pouvez-vous garantir aux parents que leurs enfants peuvent assister à des concerts sans avoir peur ?

« Une garantie à 100 % n’existe pas. Le risque zéro non plus. Il n’y a pas de raison d’avoir peur. Je pense que les visiteurs des festivals de l’été dernier ont vu que les contrôles de sécurité étaient plus stricts, que l’on regardait le contenu des sacs à dos, etc. Les services de sécurité sont très attentifs, mais il faut bien suivre leurs directives. »

Combien d’attentats ont été déjoués chez nous en deux ans ?

« C’est difficile à dire… Je dirais entre six et huit… En fait, je ne parlerais pas d’attentats, mais de préparatifs d’attentats. »

Pouvez-vous nous assurer que les radicalisés les plus actifs sont sous surveillance étroite ?

« Beaucoup sont en prison… Quant aux autres, on les a répartis en différents niveaux de surveillance, mais les plus dangereux font l’objet d’un suivi très serré. Cela dit, on ne peut pas suivre chacun 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7… »

