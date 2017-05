Vincent Kompany adresse un message de soutien en vidéo aux familles des victimes de l'attentat de Manchester

« J’aimerais dire que nous sommes tous choqués et dévastés par cette attaque dans la ville de Manchester »déclare le Diable Rouge. « Nous restons soudés avec toutes les familles des victimes et ceux qui ont été blessés par ces événements. Néanmoins, le vrai esprit de Manchester a pu briller à travers les implacables efforts de nos incroyables services de secours. C’est la preuve du caractère de cette ville et le mode de vie que nous sommes prêts à défendre. Aucun mot ne réconfortera les familles qui ont perdu des êtres chers mais au nom de Manchester City, de moi-même et ma famille, je voudrais dire que nous sommes avec vous et nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider. »

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity