Cyclisme: le Vallois Julien Mortier chute, mais fait une belle étape au Tour de Belgique

Julien Mortier a terminé l’étape dans le peloton, lors d’une arrivée au sprint qui a vu la victoire du Français Bryan Coquard. « j’ai passé la journée bien mieux que je ne le pensais », a confié le Hennuyer. « J’avais souffert de problèmes intestinaux le week-end dernier, et j’avais perdu beaucoup d’eau et de poids, mais je n’ai pas été gêné par la chaleur et j’ai donc vécu une très belle étape au service de mes leaders. » La journée avait pourtant mal commencé pour le Vallois, qui a chuté avec son coéquipier Naesen après qu’un coureur de Direct Energy ait explosé un boyau. « J’ai réintégré le peloton sans problème et j’ai pu alimenter mes équipiers en eau et faire mon travail », a précisé Julien Mortier.