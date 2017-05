Football: Dottignies est éliminé du tour final de P2

Le RDS alignait Renotte, Vanleynseele, Heggermont, Heugebaert, Rys, Kabeya, Verkinderen, Berthe, Werbrouck, Lecoustre, Garrevoet.

Les buts : 24 e Bourgeois (csc) (0-1), 29 e Honoré (1-1)

Exclus : 60 e Onraedt, 69 e Ollivier, 84 e Garrevoet.

C’est face à un mur, que les Dottigniens ont buté pendant 96 minutes. Même à 11, les joueurs de Dadizele ont refusé le combat, forçant Dottignies à passer par les flancs afin de récupérer la plupart des centres par leurs tours rivées dans l’axe. A 9, pendant près d’une demi-heure, il n’y eut plus de football : tous les ballons étaient envoyés dehors par Dadizele et le gardien local s’écroulait plus de cinq fois, victime de « crampes », gagnant plus de 5 minutes ! Rodrigue Derycke eut beau changer plusieurs fois sa stratégie offensive, rien n’y fit. La pilule est très amère pour le RDS qui aurait, sur l’ensemble des deux matchs, mérité de passer.