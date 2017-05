Basket: battu lors du test-match, Maffle restera en Régionale 2

Battus en finale de leurs playoffs, Cointe et Maffle s’affrontaient ce mercredi pour monter quand même en Régionale 2. La JS a fini par caler et s’est inclinée (80-58). Le score est passé de 22-19 à 40-29 et 57-45. Malgré la déception, les Athois n’ont pas à rougir de leur parcours.

BC Cointe 80

JSB Maffle 58

Scores : 22-19, 40-29 et 57-45

JSB : Matthys 7+6+2+3, Boudry 2+2+0+3, Moury 0+0+2+0, Ramlot 2+0+5+3, Andries 4+0+2+0, Delfante 4+2+2+2, Meunier 0+0+5+2.

Vaincus respectivement par le Royal IV et Beez en finale de leurs playoffs, les équipes de Cointe et de Maffle disputaient ce mercredi soir un test-match afin de désigner un 3 ème montant vers la régionale 1. Les deux équipes se sont tenues de très près pendant 12 minutes : 6-6, 10-10 et 24-25 après la 3 ème bombe de Matthys. Privés de Bjorn Laloy, blessé, les Athois ont alors encaissé un « 16-4 » pour finir ce 2 ème quart, plus personne ne parvenant à trouver le chemin de l’anneau. La deuxième mi-temps sera liégeoise : 53-35 (26 e ) et 64-45 (32 e ). « Nous n’avons surtout pas à rougir », commentait le coach Verdun. « Les gars ont été extraordinaires. Je rappelle que nous jouions le maintien... ».

Même avis pour Dominique Delcoigne, le président qui cèdera sa place le 1 er juillet à Roland Callewaert (ex-BC Tournai-Estaimpuis). « Nous avons livré une superbe saison grâce à l’alchimie provoquée par notre duo de coaches. »