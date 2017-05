Météo: l'été arrive sur la Belgique et y restera tout le week-end

Une belle journée ensoleillée attend les Belges jeudi, avec des maxima atteignant 25 degrés dans le centre du pays et dans la plupart des régions de plaine.

Dès que la grisaille matinale se sera dissipée, le soleil devrait s’installer, accompagné d’un vent de nord-est d’abord léger, puis modéré de secteur est, nord-est. A la côte, où il fera un petit peu plus frais (maxima autour de 21 degrés), une brise modérée de nord-est est attendue dans l’après-midi.

En soirée et durant la nuit, le ciel restera sec et essentiellement dégagé, le mercure descendant jusqu’à 10 degrés en Hautes-Fagnes, 14 degrés ailleurs.

Une nouvelle belle journée baignée de soleil est prévue vendredi, avec des températures pouvant atteindre localement 28 degrés en Campine. La chaleur devrait s’accentuer encore samedi, avec des maxima pouvant atteindre 29 à 30 degrés, le vent restant modéré sur le pays. Une averse orageuse pourrait toutefois survenir en fin de journée.

Samedi sera également une journée ensoleillée et très chaude puisque les maxima pourront atteindre 29 ou 30 degrés, sous un vent modéré de sud-est. En fin de journée, une averse orageuse ne sera toutefois pas exclue.

Dimanche, il fera toujours très chaud avec des maxima jusque 30 degrés, mais le soleil sera parfois voilé par des nuages d'altitude. Des développements nuageux pourraient également conduire à quelques averses orageuses en cours de journée.

En début de semaine prochaine, nous devrions progressivement retrouver un temps plus variable et moins chaud. Lundi, le mercure pourrait encore dépasser les 25 degrés et le risque orageux serait toujours présent mais, ensuite, les maxima seront plutôt proches de 22 ou 23 degrés dans le centre du pays avec quelques averses.