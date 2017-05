Un Mouscronnois heurte un arbre sur la chaussée de Lille à Tournai

Un Mouscronnois l’a échappé belle dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3h du matin, le long de la chaussée de Lille à la hauteur de Marquain. Il a fait une violente embardée avant de terminer sa course contre un arbre. Il était seul à bord de son véhicule et, selon nos informations, il n’a été blessé que légèrement.

L’automobiliste est seul en cause. Le service de désincarcération des pompiers de Tournai a dû intervenir pour dégager l’automobiliste de la carcasse du véhicule. Le choc fut violent comme en témoigne le cliché que nous avons pris chez le dépanneur Renaud de Kain qui s’est chargé de l’évacuation du véhicule.

Le conducteur blessé a été transporté au Centre Hospitalier le plus proche par une ambulance d’Estaimpuis.

Une route accidentogène

La chaussée de Lille est une des voiries les plus accidentogènes de l’entité de Tournai au même titre que tous les autres gros axes de sortie comme les chaussées de Douai, de Bruxelles, de Renaix et l’avenue de Maire, selon les statistiques de l’IBSR (Institut Belge pour la Sécurité Routière). Les boulevards périphériques de la cité des Cinq Clochers ne sont hélas pas en reste. En cause, le plus souvent, lorsqu’il s’agit d’une embardée : la vitesse.

Rappelons une fois de plus les consignes de prudence lorsqu’on emprunte la route, particulièrement de nuit.