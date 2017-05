Un coureur cycliste de 19 ans grièvement blessé après avoir percuté une Jeep juste avant une course à Ellezelles

Un coureur flandrien de 19 ans a été grièvement blessé lors de son échauffement au Grand Prix Dany Rasson, une épreuve réservée aux élites sans contrat et aux espoirs. Jeudi, ves 14h20, il a violemment heurté une jeep au carrefour de la rue du Paradis et des Quatre Chemins à Ellezelles. Le jeune sportif a été transporté inconscient au centre hospitalier de Wallonie picarde (Chwapi), mais le Parquet de Tournai se voulait rassurant sur son état en fin d’après-midi.

C’est un accident malheureux dont a été victime un jeune coureur cycliste de 19 ans qui fait partie de l’équipe Gaverzicht. Lors de l’échauffement avant le Grand Prix Dany Rasson qui se tenait jeudi après-midi, Seppe Pappijn n’a pas vu le véhicule qui arrivait sur sa droite au carrefour des Quatre Chemins et de la rue du Paradis. Il a volé dans le fossé. Les services de secours l’ont relevé inconscient avec de multiples fractures, particulièrement sur le côté droit, nous a confié un témoin. La voiture percutée est une Jeep : on imagine avec effroi la violence du choc vu la nature du véhicule.

Le jeune homme, originaire d’Avelgem, a été transporté dans un état inconscient, mais en fin d’après-midi, le Parquet de Tournai se voulait plutôt rassurant : les jours de Seppe Pappijn n’étaient plus en danger. Sur place, les organisateurs de l’épreuve et les spectateurs ont vraiment craint le pire. La course a été retardé de près d’une heure, mais elle a été maintenue.

