Tournai : la suite du tournage des «petits meurtres d'Agatha Christie» ce jeudi derrière la Halle-aux-Draps

On voit l’inspecteur Laurence et la journaliste Alice Avril.

Ce sont les vieux pavés de Tournai qui ont séduit l’équipe de repérage de la série qui est diffusée sur France Télévisions et à la RTBF et dont l’intrigue se déroule dans les années 60. Les acteurs, les figurants et les techniciens sont présents depuis mercredi dans la cité des Cinq Clochers et le sont encore jusqu’à vendredi, 4h du matin. Près de 20 minutes de l’épisode au cours duquel l’inspecteur Laurence est chargé d’élucider un meurtre sont tournées dans les rues de Tournai. L’épisode sera diffusé en septembre prochain.