Tournai a servi de décor pour «un petit meurtre d'Agatha Christie»

Daniel Foucart

Pendant deux jours et demi, la cité des Cinq Clochers a accueilli l’équipe de tournage des « Petits Meurtres d’Agatha Christie », la série télévisée qui cartonne sur France 2. Les rues pavées, les façades et les vieilles pierres ont séduit les décorateurs qui ont investi la rue des Carmes, la place Nédonchel et la rue Massenet pour restituer l’ambiance des années 60. L’épisode « tournaisien » devrait être diffusé à la rentrée de septembre.