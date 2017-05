Tournai: la sécurisation du palais de justice à l'étude

Suite à une récente tentative de vol au palais de justice de Tournai, le ministre de la Sécurité Jan Jambon a exposé au député socialiste Paul-Olivier Delannois le planning des travaux de sécurisation du bâtiment. Celui-ci est établi en plusieurs phases. La première à avoir été accomplie remonte déjà à 2011 avec la sécurisation incendie. La seconde phase a été la sécurisation des accès détenus et des accès extérieurs. Les chantiers se sont terminés en décembre 2016 pour la CCTV (vidéosurveillance) et en janvier 2017 pour le contrôle d’accès. La troisième phase a consisté en la sécurisation du local des pièces à conviction avec l’ajout d’un système de détection volumétrique en complément du système de contrôle d’accès. Ce chantier s’est terminé en décembre 2016.

« D’autres phases restent à planifier », a signalé le ministre, « il s’agit de la sécurisation anti-intrusion généralisée. L’étude préliminaire est à charge du SPF Justice. Une fois l’étude approuvée, l’exécution sera prise en charge par la Régie des Bâtiments. Il s’agit aussi de la sécurisation intérieure organisationnelle. Cette sécurisation est à charge du SPF Justice ».

Pas vraiment convaincu, Paul-Olivier Delannois ira questionner le ministre Geens pour savoir où en sont les études pour la quatrième et la cinquième phase.

Quant aux phases déjà réalisées, « concernant la première phase de sécurisation incendie, il ne manquerait plus que cela ! Si un bâtiment de ce genre n’était pas sécurisé, le bourgmestre de la ville de Tournai pourrait venir vous déranger. Je prends acte que la deuxième et la troisième phases sont à charge de la Régie des Bâtiments et que des travaux ont été effectués ».