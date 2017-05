Tournai: Jean-Marie Léonard, prof de théâtre, n'est plus

Il laisse le souvenir d'un excellent professeur qui a su transmettre sa passion de l'art oratoire et du théâtre avec beaucoup d'humanité et de simplicité. « Le théâtre avec lui était généreux, rigoureux, passionné, grave et léger, libre et juste », a témoigné une ancienne élève en guise d’hommage. A sa famille, la rédaction de Nord Eclair présente ses plus sincères condoléances.