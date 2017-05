Le jour du double meurtre, Michaël Dhenin se vantait d'être Tony le Sicilien

Rédaction en ligne

Les policiers qui ont enquêté sur le double meurtre de Barry (Tournai), commis en août 2014, ont poursuivi leur exposé devant la cour du Hainaut, mardi matin. Après avoir présenté la scène de crime, les policiers ont expliqué le volet «recherche et identification des suspects», un véritable jeu de piste qui les a conduits à Bruxelles, Ostende, Paris, Mons, Péruwelz et Tournai. En moins de 48 heures, les deux suspects étaient interpellés et inculpés. Michaël Dhenin a été inculpé d’un double homicide, du vol de cartes bancaires et de fraude informatique puis placé sous mandat d’arrêt. Régine Derue a été inculpée de recel et de fraude informatique et remise en liberté.