400 logements de plus à Bernissart

Rédaction en ligne

Deux nouveaux quartiers pour un total de 300 à 500 logements, voilà l’objectif de la commune de Bernissart, à travers son plan communal d’aménagement. Les deux îlots, prévus à Bernissart et à Harchies, tout près de la cité du Préau et du centre administratif, devront respecter des prescriptions urbanistiques particulières et favoriser la mixité sociale.