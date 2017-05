Assises du Hainaut: Le casier de Véronique Mercier existe toujours à l'Institut Saint-Luc

Femme généreuse, enseignante consciencieuse et investie, soeur inoubliable...Véronique Mercier, tuée chez elle le 14 août 2014 à Barry (Tournai) n’a laissé personne indifférent. Ses proches, ses amis et ses collègues sont venus témoigner devant la cour d’assises du Hainaut qui juge depuis lundi, Michaël Dhenin, le tueur présumé, et son épouse qui est accusée de recel et de fraude informatique. La famille espère que ce procès leur permettra d’entamer le deuil.

Près de trois ans après les faits, personne ne s’est vraiment remis du double meurtre commis dans l’ancienne école de Barry. Le couple d’artistes proches de la nature, formé par Philippe Laurent et Véronique Mercier, n’ennuyait personne. Depuis quelques années, le couple s’était lancé dans la rénovation du bâtiment. Habile de ses mains, Philippe Laurent travaillait seul ou avec l’aide de quelqu’un. Au début de l’été 2014, il avait engagé Michaël Dhenin, un délinquant multi récidiviste qui leur a ôté la vie.

Véronique Mercier était la cadette d’une fratrie de trois enfants et elle a vécu dans un milieu rural et catholique. Bonne élève, elle était graduée en arts plastiques et elle enseignait l’histoire de l’art au sein de l’Institut Saint-Luc de Tournai depuis 1994. «C’était une enseignante consciencieuse, passionnée, pédagogue et investie dans son travail», a raconté le directeur de l’école.

Elle avait beaucoup d’amis parmi ses collègues. «C’était une belle personne, cultivée, secrète. Elle nous manque», raconte Valérie qui précise que personne n’a osé toucher au casier de Véronique dans la salle des professeurs de l’école. «Il est au-dessus du mien et son nom y est encore inscrit».

Isabelle est la soeur aînée de Véronique. «Parfois, j’ai l’impression qu’elle est à côté de moi. C’est affreux, pénible, dramatique», dit-elle. Son frère, Jean, raconte que ce drame a laissé des traces au sein de cette famille très unie. «C’était une femme gentille, dévouée et agréable», ajoute son frère. Ils se sont constitués parties civiles au procès et leurs enfants les ont rejoints. Ils précisent que Véronique ne fumait pas, contrairement à ce qu’avait déclaré un témoin mardi, car son papa avait succombé à un cancer du poumon.

Même le médecin de famille, devenu ami du couple, est encore sous le choc.

Le 23 août 2014, le corps sans vie de Véronique Mercier a été retrouvé chez elle, sous les combles. Elle avait les poings et mains liés et le visage bâillonné par du collant. Dans le fond de sa bouche, le médecin légiste a retrouvé une chaussette. Elle est morte par asphyxie des voies respiratoires supérieures. Son visage était noirci et son corps, couché sur des planches, était en état de putréfaction avancée. Son bourreau lui avait réclamé ses cartes bancaires et ses codes.

Le cadavre de son mari a été retrouvé le lendemain, sous plus de 600 kilos de bois, dans une remise. Jeudi, les proches de Philippe Laurent viendront témoigner devant la cour.

La famille de Véronique Mercier espère que ce procès devant la cour d’assises leur permettra d’entamer leur deuil.

Le procès reprendra jeudi à 9h00.

