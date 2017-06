Escaut : les Français du Nord investissent massivement dans le transport fluvial

Alors que les Tournaisiens tergiversent encore sur l’opportunité d’élargir l’Escaut pour faciliter le passage des péniches de plus gros tonnage, le Valenciennois décide d’investir massivement dans le transport fluvial. La France s’est fait insistante auprès de la Wallonie pour rouvrir le canal de Pommeroeul qui permet de relier les bassins de l’Escaut et de la Meuse. Elle lui demande également d’améliorer la navigabilité de la Lys mitoyenne.

Quid de l’aménagement du canal de Pommerœul ? Le député-bourgmestre de Frasnes-Lez-Anvaing Jean-Luc Crucke (MR) a posé la question au ministre régional de la mobilité Carlo di Antonio (cdH). Le projet d’avenant de la convention entre la France et la Région wallonne est bien signé : la navigation devrait être rétablie au plus tôt en 2021 après dragage de la voie d’eau (coût total de 68 millions d’euros, dont la moitié à charge de la Wallonie). L’intérêt ? « Un accès plus efficace des péniches de grand gabarit (3000 tonnes) depuis la France au bassin industriel du Borinage, du Centre, de Charleroi et vers le bassin de la Meuse », a expliqué le ministre.

Il faut lire le projet dans le cadre plus large de la liaison canal Seine-Europe censée relier le bassin parisien (Compiègne) et l’Europe du Nord (Anvers). Il se traduit concrètement pour les Tournaisiens par l’élargissement de l’Escaut, à la hauteur du quai Vifquin, de 19 à 27 m de manière à faciliter le passage des péniches de gros tonnage. Il a fait couler beaucoup d’encre à défaut de beaucoup d’eau. Dernière polémique en date : le nouveau premier ministre français Édouard Philippe ne serait pas très favorable au canal Seine-Europe qui concurrencerait le port du Havre, dont il est maire. Mais c’est oublier que le gouvernement français compte en son sein le nordiste Gérald Darmanin, maire de Tourcoing devenu ministre de l’Action et des Comptes publics, lequel affirmait le 9 janvier 2017 à nos confrères du Courrier Picard : « Il ne peut plus rien arriver au canal ». En tant que vice-président régional des Hauts-de-France chargé du transport, ce natif de Valenciennes s’est toujours montré enthousiaste à l’égard du projet fluvial européen.

