Les installations de l'AC Anvaing dans le Top 5 du pire en Wallonie: elles vont être reconstruites!

Sollicité par le député-bourgmestre Jean-Luc Crucke et le conseiller Michel Devos, inspecteur général d’Infrasport, qui ont œuvré de concert, le ministre wallon a visité les lieux.

Il n’a regretté sa promesse, évoquant « une galerie des horreurs! J’ai vu des infrastructures en Wallonie, ici on est dans le top 5 de ce que j’ai vu de pire », a-t-il confié.

L’investissement permettra la construction d’un nouveau bâtiment (vestiaire et cafétéria) derrière la buvette actuelle dont le fond sera conservé pour aménager une terrasse. On y trouvera donc quatre vestiaires pour des équipes, deux vestiaires pour les arbitres, une cafétéria d’un peu plus de 100 mètres carrés, une terrasse en béton et un gradin.

De quoi réjouir les 320 membres du club de l’AC Anvaing dont l’équipe première milite en troisième provinciale Hainaut.

Les travaux pourront commencer à l’automne prochain, sans perturber la saison de foot.