Tournai: Gros succès pour le Kids Festival (vidéos)

De nombreuses animations ont été organisées dans le parc communal de Tournai.

Les petits (et les grands) étaient invités à entrer dans la peau des super-héros à travers un tas d’activités ludiques. Le public était nombreux et les enfants ravis de pouvoir rencontrer leurs héros et de se défouler sous le soleil.

La fête se poursuit ce samedi soir avec le concert de Patrick Sébastien.