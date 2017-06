Barry: Dhenin a bien commis un double meurtre pour faciliter un vol

Rédaction en ligne

Le procès de Michaël Dhenin, accusé de vol et d’un double homicide, et de Régine Derue, accusée de recel de cartes bancaires et de fraude informatique, a repris mardi devant la cour d’assises du Hainaut avec les plaidoiries des avocats des parties civiles qui ont demandé au jury de reconnaitre la culpabilité des deux accusés. Pour eux, il ne fait aucun doute que Michaël Dhenin a tué «car le voleur était prêt à tout pour arriver à ses fins», soit l’ultimatum posé par son épouse, «naïve mais coupable».