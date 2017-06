Eset toujours disparue depuis 2012

Eset avait pour habitude de se faire appeler Assia. Elle ne supportait plus la tyrannie instaurée par le patriarche et fuyait régulièrement le foyer familial. Son père partait alors à sa recherche à bord sa Mitsubishi L400 de couleur verte et immatriculée en Belgique 028-BRG. Toujours sans nouvelle, la police relance un appel à témoin. Dans le cadre de cette disparition, les enquêteurs sont à la recherche d’amis ou de personnes qui auraient recueilli ou aidé Assia lors de ses fugues ou à qui elle aurait pu se confier sur ses conditions de vie et de famille. Entre 2007 et 2012, Assia vivait à Tournai dans la résidence familiale située Chaussée de Willemeau. De 2008 à 2011, elle a été scolarisée en 5e et 6e primaires à l’école Jean Noté à Tournai. Elle a ensuite passé sa 1ère humanité en 2011-2012 à l’Institut de la Sainte Union à Kain. Mais la famille a déménagé pour se rendre à Dampremy en région carolorégienne, à la rue Pierre-Joseph Lecomte. La jeune Assia était scolarisée en 2ème humanité à l’Institut Jean Jaurès à Charleroi. Si vous avez été en contact avec Assia ou si vous avez des informations sur elle, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.au numéro gratuit 0800/30.300 ou avec Child Focus via le 116 000. Ou par mail sur avisderecherche@police.belgium.eu