Assises du Hainaut: l'avocat général demande la perpétuité pour Michaël Dhenin

L’avocat général a requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité et une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de dix ans contre Michaël Dhenin. Ce dernier a été reconnu coupable, mercredi, par le jury de la cour d’assises du Hainaut, d’un vol avec violence de numéraires et de cartes bancaires avec la circonstance aggravante que deux meurtres ont été commis le 14 août 2014 à Barry (Tournai) ainsi que de fraude informatique. En cas de circonstances atténuantes, l’avocat général demande de ne pas descendre sous la barre de trente ans de réclusion criminelle. Une peine de trois ans avec sursis a été réclamée contre Régine Derue, reconnue coupable de recel, de blanchiment et de fraude informatique.

Au sujet de Michaël Dhenin, l’avocat général n’a retenu aucune circonstance atténuante en tenant compte de l’impératif de sécurité publique et de la gravité des faits commis, de l’extrême violence et de la brutalité du passage à l’acte. «Il n’a laissé aucune chance pour les victimes de s’en sortir et la durée de ces scènes, et plus particulièrement la deuxième au cours de laquelle Véronique Mercier a été ’passée’ à la question des codes bancaires, est choquante». D’autres critères ont été retenus: la mort violente des victimes à des seules fins de lucre, la personnalité des victimes simples, agréables et chaleureuses, la douleur des proches des victimes et la perte irrémédiable que cette double mort a entraîné.

Antécédents judiciaires

Sur la personnalité de l’accusé, l’avocat général retient les nombreux antécédents judiciaires de Michaël Dhenin. «Il a un casier judiciaire bien chargé qui commence dès 1987 et qui se termine en 2016 avec une peine de 30 mois de prison pour des vols», insiste Ingrid Godard.

Le parcours personnel de Michaël Dhenin fut chaotique, «avec une mère défaillante et instable sentimentalement». Il a eu une enfance déstructurée, abîmée, privée d’amour, soit un terreau peu propice pour trouver sa place dans la société. L’accusation laisse le soin aux juges d’apprécier s’il s’agit là de circonstances atténuantes.

Néanmoins, elle constate que Michaël Dhenin avait choisi le mensonge comme moyen de défense dès le début de l’enquête en déclarant que les victimes avaient abusé sexuellement de lui quand il était enfant. «Il a sali encore davantage la mémoire des victimes». Pour elle, ce moyen de défense révèle un manque total de remords dans son chef. «Tant qu’il n’y pas la moindre amorce d’amendement, il n’y a pas de moyens de se reconstruire. Il y a eu une amorce durant le procès mais les experts sont formels, son travail de reconstruction sera lent et long».

Trouble de la personnalité

Enfin, Michaël Dhenin est limité actuellement et souffre d’un trouble de personnalité anti-sociale, d’un narcissisme important et il présente des traits de psychopathie. Le risque de passage à l’acte reste très important. Ce profil inquiète l’accusation dont le rôle est aussi de protéger la société.

Compte tenu de tout cela, l’avocat général a dès lors demandé une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) pour une durée de dix ans, en plus de la peine de réclusion criminelle à perpétuité. «Si le jury devait retenir des circonstances atténuantes, je demande de ne pas descendre sous trente ans».

Au sujet de Régine Derue, l’avocat général dénonce l’extrême lâcheté de l’épouse de Michaël Dhenin qui a profité des cartes bancaires volées et de l’argent des victimes, sans manifester le moindre remord et donc il n’y a eu aucun début d’amendement chez elle. «Elle s’est présentée comme une victime et a persisté à nier les faits.» Néanmoins, Ingrid Godart tient compte que Régine Derue n’a aucun antécédent judiciaire et qu’elle a pu se réinsérer dans la société. «Elle est aussi maman de trois enfants et les débats ont démontré que ses qualités de mère sont incontestables», conclut l’avocat général qui a requis trois ans de prison avec sursis.

Le ministère public demande aussi la confiscation des biens saisis à titre de pièces à conviction et la somme de 16.467 euros, soit la somme dépensée avec les cartes volées chez les victimes, tuées chez elles le 14 août 2014 à Barry (Tournai).