Eckhaut et Bertiaux, nos deux Souliers d'or désignent le meilleur joueur de provinciale (vidéo)

Pour cette huitième édition de la Fête du Foot organisée par votre journal, les joueurs du Hainaut occidental et de Mons-Borinage seront pour la première fois réunis. Séries 2A, 2B, 3A, 3B et 3C, ensemble, pour assurer une belle ambiance sportive. Pour préfacer ce rapprochement entre régions, nous avons réuni les deux Souliers d’or 2016, qui seront mis à l’honneur à la Fête du Foot.

Pour Jonathan Eckhaut, l’élu de Wallonie picarde, il y a eu un avant et un après « Soulier d’or » : « C’est surtout lors du 2 e tour que nous sommes montés en puissance », rappelle l’attaquant du Pays Vert, « et du coup, en 2017, j’ai fréquemment eu deux hommes sur le dos, mais ce trophée, c’est une fierté ». Pourtant, les faits d’armes, il connaît! Titre, puis tour final de P2 avec Isières, montées nationales avec Ath et l’USGTH, sans oublier l’âpre combat qui a mené le Pays Vert au sein de l’élite provinciale dès son apparition dans le paysage hennuyer. Un palmarès qui donnera peut-être des idées à son homologue Mons-Bo, Bryan Bertiaux, devenu à vingt ans le plus jeune lauréat de ce concours ! Pas mal pour un talent qui avait même mis le foot entre parenthèses en 2014. Compétiteurs, les deux hommes ont en tout cas vu en cette récompense une motivation supplémentaire, l’envie de prouver que la distinction était méritée. Déroutant la saison d’avant, notamment lors du tour final, Bryan Bertiaux a cependant eu un peu moins l’occasion de s’illustrer lors de la campagne actuelle que l’homme fort du Pays Vert. « Une déchirure en fin d’entraînement, avant d’affronter le Stade Brainois », regrette le joueur, qui, avec Pâturages, vient de rater une occasion de monter, un point commun avec son homologue athois. « Nous avons affronté nos rivaux en étant déforcés, et quand nous avons enchaîné Soignies et Binche en avril, nous sommes rentrés bredouilles... Un des moments clés de la saison. » Même si, à l’analyse de la saison, les deux défaites en 2016 contre le descendant Courcelles ont fait très mal au PVOA, l’après-Soulier d’Or, pour Jo Eckhaut, a aussi été émaillé de ces mêmes impressions d’avoir loupé le coche: « Ah, ce bête match à Soignies, où nous encaissons sur un ‘vieux’ coup franc... Et surtout, lors de la dernière journée, nous avions notre sort entre les mains contre les Kainois, mais nous n’avons fait qu’un match nul. » Alors éjecté d’une place pour le tour final à l’average, le Pays Vert a pourtant pu y croire jusqu’au bout: « Sans finisseur, on a foiré: je ne suis pas un buteur, même si j’ai dépanné », reconnaît Jo, auteur de neuf réalisations malgré tout, soit deux de moins que son équipier Blondiau. « Christopher est super bon, mais au 2 e tour, il a un peu perdu le moral. Jason Vandeville a réalisé une très belle 2 e partie de saison. »

Avec Pâturages, Bryan Bertiaux compte également neuf goals. Et il a distillé des passes décisives: « Je tiens mes fiches et me fais une petite farde souvenirs », détaille le médian offensif, « et j’ai dénombré huit assists. » Dans le rôle de cible favorite, Jonathan Eckhaut admet l’importance des « passeurs ». Et au Pays Vert, celle de Vallera, par exemple, « mais c’est peut-être bien Sven Leleux qui m’a le plus alimenté... »

S’ils veulent garder le trophée un an de plus, les lauréats savent très bien qu’il faudra à nouveau marquer les esprits collectivement: « Je suis un compétiteur », enchaîne Bryan, « et pourquoi pas confirmer ? Pour cela, il faudra faire une bonne saison et monter avec l’USGTH, après avoir raté deux promotions avec Pâturages! » Mais pourquoi ces échecs? Il a peut-être manqué de caractères forts, au Standard: « À part Mathieu Garcia de temps en temps », réagit-il, heureux de bénéficier une saison de plus de la qualité de passe de son équipier, qui effectue aussi le voyage de Pâturages à Tertre. « Pour toi, le caractère viendra avec l’âge », réagit Jo Eckhaut, 31 ans. « Perso, j’aime bien parler sur le terrain, j’engueule ceux qui ne disent rien! » Lors de la discussion, nos deux souliers d’or ont désigné celui qui était, selon eux, le meilleur joueur de provinciale lors de la saison écoulée. Ils ont désigné Quentin Louagé, champion avec Binche.