Problèmes de sécurité et police à Tournai: Ecolo dégaine

Rédaction en ligne

Selon Écolo, le projet d’aménagement du nouveau commissariat dans le bâtiment d’Ores sur le site des Bastions est une erreur. Non seulement la localisation serait inappropriée en matière de mobilité, mais le coût porterait un coup fatal aux finances, déjà difficiles, de la zone de police. Avec pour conséquences, une atteinte aux missions de la police que les Verts souhaitent plus proche des citoyens et plus présente sur le terrain.