Bientôt plus de juge d'instruction à Tournai?

C.K.

Selon certaines rumeurs, il n’y aurait plus de juges d’instruction à Tournai dès la rentrée judiciaire de septembre. Alors qu’il y en avait encore quatre il y a quelques mois, ils ne sont plus que deux aujourd’hui et ces juges auraient choisi de quitter l’instruction pour le parquet, du moins pour l’un d’entre eux. Dès lors, ce sont les juges d’instruction de Mons qui géreraient l’ensemble des dossiers judiciaires de l’ancien arrondissement de Tournai et il n’y aurait plus de chambre du conseil au palais de justice de Tournai...