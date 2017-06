Marina et ses trois enfants cherchent une maison d'urgence

V.P.

À 58 ans, Marina Dewit vit dans une situation très précaire. La ferme qu’elle occupe depuis six ans avec ses trois enfants à Jurbise est délabrée, à tel point que son propriétaire lui a conseillé, pour sa sécurité, de s’en aller au plus vite. Mais avec ses faibles revenus et une telle composition de famille, ce n’est pas simple de retrouver un logement adéquat. Désespérée, elle lance un appel aux propriétaires.