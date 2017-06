Fête du Foot le 17 juin à Ath: les vidéos des Souliers d'or Mons-Bo et Wapi

Rédaction en ligne

La Fête du Foot de Nord Eclair et La Province, organisée le samedi 17 juin prochain, aura lieu dans les installations du Pays Vert, au stade des Géants à Ath. Le club se prépare pour vous accueillir dans ses belles infrastructures. Jonathan Eckhaut, Soulier d’or de Wallonie picarde 2016, se fait en quelque sorte le porte-parole des Athois et promet que la journée sera très sympa. Rappelons que l’événement servira une bonne cause, puisque le bénéfice des entrées sera reversé à l’école Sainte-Gertrude, à Brugelette, qui s’occupe d’enfants autistes. Venez nombreux !