Wapi: la route tue plus les jeunes de 20 à 29 ans

Avec 360 tués sur nos routes depuis 2019, dont 31 rien que pour l’année 2016, la Wallonie picarde n’est pas épargnée par l’insécurité routière. Les plus touchés ? Les jeunes de 20 à 29 ans qui représentent plus d’un quart des décès. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Les accidents les plus dramatiques surviennent le plus souvent le week-end. Et les routes secondaires s’avèrent plus mortelles que les autoroutes.