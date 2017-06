Froyennes: débrayage chez Brico après un licenciement

Un débrayage d’une journée pour dire leur colère, après le licenciement, jugé abusif, d’un employé du magasin. De fait, lundi, en milieu d’après midi, alors qu’il allait prendre ses fonctions, M. Baudry s’est vu obligé de rendre son badge de pointage au directeur. Ce dernier a en effet été mis à pied à la suite d’un litige avec un client : « Dimanche soir, un client est venu se plaindre pour me dire que le produit qu’il avait acheté ne fonctionnait pas alors qu’il fonctionnait très bien. Il a porté plainte, et le magasin en a profité pour me virer. Je n’ai même pas eu le temps de m’expliquer », s’insurge l’employé. retrouvez l’intégralité de l’article sur notre édition digitale.