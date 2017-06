Raid aventure: les vidéos de la Flowraid, le team Wapi qui a traversé la Corse

Rédaction en ligne

Le Corsica Raid a été une formidable aventure pour les quatre membres de Wallonie picarde de la Flowraid. Après six étapes mêlant trail, VTT, kayak, l’équipe a franchi la ligne d’arrivée. Rentrés en Belgique, les membres ont débriefé l’épreuve avec nous, et nous ont aussi transmis quelques vidéos évocatrices de leurs efforts et de la beauté du paysage.