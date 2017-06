Fête du Foot ce samedi à Ath: découvrez les Top Teams de P3A et de P3B

Rédaction en ligne

Ce samedi 17 juin, la Fête du Foot organisée par Nord Eclair et La Province, dans les installations du Pays Vert, à Ath, fera la part belle aux joueurs des séries 2A, 2B, 3A, 3B et 3C. Venez nombreux assister aux matches de gala que vous proposeront les acteurs du foot, choisis sur base du vote des entraîneurs durant toute la saison. Après le tournoi triangulaire des P3, dès 16h30, place au duel Wapi vs. Mons-Bo vers 20h30, avec les sélections Top Team de P2A et de P2B. Tout cela pour la bonne cause, puisque le bénéfice des entrées (prix : 2 euros) ira à l’école sainte-Gertrude à Brugelette, qui s’occupe d’enfants autistes et a mis en place un projet « tablettes » pour les aider à apprendre, grandir, communiquer.