Grippe aviaire: l'Afsca prévient

Parmi ces marchés, on retrouve celui de Tournai et celui d’Ath. Hier, nous avons contacté les deux communes et aucun cas ne semble avoir été signalé dans la région. Mais la grippe aviaire est aux portes de la Wallonie picarde car des cas ont été détectés à Soignies et à Baisieux, dans la commune de Quiévrain.

« Ce virus touche beaucoup la Flandre et une partie du Hainaut, un peu moins le Luxembourg », confirme la cellule de crise de l’AFSCA.

Si Ath et Tournai sont citées, c’est parce que de nombreux vendeurs de volailles présents sur les marchés viennent du nord du pays.

Les cas de grippe aviaire se multiplient en Belgique depuis le début du mois de juin et la situation est jugée « plus que préoccupante » par le ministère fédéral de l’Agriculture. Jeudi dernier, un cas avait été détecté chez un particulier qui avait acheté un canard, à un éleveur flamand, sur le marché de Boussu, également cité dans le message envoyé par l’AFSCA.

Une enquête a été menée et une zone tampon a été définie autour de l’élevage touché par le virus.

Du côté de l’AFSCA, on nous explique que les animaux touchés présentent les mêmes symptômes que les êtres humains touchés par la grippe. Il est donc conseillé aux éleveurs qui ont des soupçons sur des animaux d’avertir leur vétérinaire et leur commune le plus vite possible.