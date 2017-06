La justice arrête les travaux rue des Jésuites à Tournai

Pour l’échevin des Travaux, Armand Boitte, c’est une première. Jeudi, un juge du Tribunal de Première Instance a ordonné la fin des travaux de réfection de voirie et de remplacement des égouttages sur la rue des Jésuites. Un riverain, le propriétaire de la maison 42 avait déposé une requête devant le tribunal civil estimant que les engins de génie civil utilisés par la société de Travaux publics Hubaut provoquaient des vibrations susceptibles de mettre en danger la stabilité du bâtiment qui, selon un voisin, daterait du XVIIIe siècle...

Les travaux ont été stoppés jeudi soir. On ignore quand ils reprendront.

Affaire surprenante en effet et qui cause bien de l’embarras. Plus d’infos sur votre Nord Eclair digital