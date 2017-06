Fête du Foot: rendez-vous ce samedi à Ath!

Rédaction en ligne

Le stade des Géants à Ath (rue de la Haute Forière, 29) sert aujourd’hui d’écrin à la Fête du Foot 2017. Et pour que la journée soit belle, vous êtes tous attendus pour mettre un joli point final à la saison de football. L’entrée est de 2 euros, l’argent étant reversé dans un projet pour aider les enfants autistes, projet mené par l’école saint-Gertrude à Brugelette. Au programme de la journée, des Top Teams de P2 et de P3, des matches de jeunes, des remises de prix et de la bonne humeur : du football, de 14h30 à 22h15 ! Bienvenue à tous !