Péruwelz: Alphaville en concert gratuit à la Sainte-Anne (+vidéo)

Alphaville, c’est ce groupe des années 80 qui a signé les tubes « Forever Young » et « Big in Japan »… Les Allemands viennent de sortir leur 11 e album et entament une tournée internationale… qui fera arrêt le 30 juillet à Péruwelz, une des rares dates belges, avant d’emmener le groupe vers les États-Unis.

« Cette année promet d’être grandiose », assure l’échevin en charge des Festivités de Péruwelz, Vincent Palermo. Il n’est effectivement pas peu fier d’annoncer la tête d’affiche de la Sainte-Anne : Alphaville, le célèbre groupe de new wave des années 80, qui arrêtera sa tournée internationale à Péruwelz. Cela se passera le 30 juillet dans le parc communal pour un concert totalement gratuit. « On cherchait quelqu’un qui réponde aux attentes du public, qui reste dans notre budget, sans nuire à la qualité que nous imposons à l’événement », précise l’échevin. « Nous avons beaucoup cherché, plus de trois mois au total, avant de finaliser la venue d’Alphaville ».

Certes, accueillir un groupe de cette envergure se révèle un véritable défi pour Péruwelz : « On va devoir modifier le son et l’éclairage du parc, pour répondre aux attentes des artistes », confirme Vincent Palermo, « leur apporter une amélioration de 30 à 40 % par rapport aux précédentes éditions. Ils souhaitent aussi un écran de 48 m2 pour les vidéos… Ce sont des contraintes auxquelles nous devons répondre ».

D’autant que, juste après Péruwelz, le groupe en pleine tournée de présentation de son 11 e album sorti le 11 avril dernier, s’envolera pour les États-Unis, notamment vers Houston, puis la Californie.

À l’issue de leur concert, la Sainte-Anne vibrera du traditionnel feu d’artifice « encore plus splendide que d’habitude », promet-on. « Le son, notamment aux abords du kiosque, sera amélioré ».

Toutefois, avant de céder la place à Alphaville, le programme des festivités péruwelziennes montera en puissance. Dès 18h, c’est un jeune talent local, Stéphanie Detournay, qui ouvrira la liste des concerts gratuits, avec son nouveau single Ibiza. Place ensuite aux intermèdes pleins de fougue du DJ tournaisien Stéphane Baert, avec des sets axés sur les années 80. Il cédera la scène à un groupe de cover au répertoire festif et dansant, branché sur la soul, le disco et le funk : Soul Factory, ses neuf musiciens et sa chanteuse. Enfin, juste avant Alphaville, le groupe Secret Garden foulera la scène du parc communal, un tribute to Depeche Mode qui promet d’assurer le show.